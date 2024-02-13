كيف علق محمد رمضان على اتهامه بتدمير الهوية بسبب أغنيته "عربي"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الفنان محمد رمضان على اتهامه بتدمير الهوية العربية بسبب أغنيته "عربي" التي طرحها منذ أيام عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وتلقى نجاحًا ونسب مشاهدة تخطت 5 ملايين مشاهدة ويتعاون خلالها لأول مرة مع مطرب الراب الأمريكي فيوتشر، ومغني البوب مساري.

ونشر "رمضان" فيديو يتضمن عنوان خبر على أحد المواقع الإخبارية يشير إلى اتهامه بتدمير الهوية العربية وتقديم بلاغ للمصنفات الفنية، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه الرسمي بموقع "انستجرام" واكتفى خلال الفيديو بـ"التصفير".

وجاء في البلاغ أن محمد رمضان تعمد إظهار العرب على أنهم عراة ويركبون الجمال، وطالب البلاغ بإيقاف الأغنية وسحب ترخيص عرضها.

ورد "رمضان" مؤخرًا على انتقادات وجهت له من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتقدوا أنه لم يذكر اسم فلسطين في أغنيته عربي، وقال "رديت على بعض تعليقاتكم على أغنية عربي على قناتي وبرضه برد بفيديو على الشباب اللي بيقولوا انى مقولتش فلسطين، لأ طبعًا قولت فلسطين، وبقول مصر نور عيني عراقي فلسطيني بلادنا كتير سامحوني فأنا قولت بلادنا كتير سامحوني كمان".

واستكمل: "لأن في بعض الدول مقدرتش أقولها ودول برضه بيربطنا بيهم عروبة وقارة واحدة ودم واحد منهم موريتانيا وجزر القمر والصومال وجيبوتي ولكن باقية الدول كلها الحمد لله قلتها ومبسوط اني جمعتهم في أغنية واحدة ومبسوط طبعًا بوجودي مع فيوتشر ومساري وبشكر منتج الأغنية راجل أصوله عربية راجل بيحبنا جدًا وعربي ثقة في الله نجاح".

واحتفل الفنان محمد رمضان مؤخرًا بتنصيبه سفيرًا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم وذلك بعد مشاركته بتقديم الأغنية الرسمية للبطولة بحفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية المقامة في كوت ديفوار وشاركه الغناء النيجيرية يامي الايد والإيفواري أسالفو ماجيك سيستم.

يذكر أن محمد رمضان تعاقد على بطولة فيلم "أسد أسود" وسط نخبة من النجوم منهم الفنان ماجد الكداوني، الفنان خالد الصاوي، الفنان شريف سلامة، تأليف وإخراج محمد دياب والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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