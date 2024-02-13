شكرا لقرائتكم خبر عن صبرى فواز يجسد دور "الوزير عرموش" فى فيلم "أهل الكهف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان صبرى فواز دور "الوزير عرموش" في فيلم "أهل الكهف" المقرر عرضه خلال موسم صيف 2024، وفيلم "أهل الكهف" يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين منهم: خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

الفيلم مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 3 أشخاص داخل كهف بعد 300 عاما من النوم، وهم الوزيران "مشلينيا" و"مرنوش" الهاربان من بطش الملك "ديقيانوس"، وثالثهما هو راعي الغنم "يمليخا" وكلبه "قمطير".

يعود الثلاثة إلى المملكة ويصطدموا بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر، ويدخلون في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة، وعدم تقبلهم للحياة بشكلها الجديد، ليكون قرارهم العودة مرة أخرى إلى الكهف انتظارا للموت.

وكان أيمن بهجت قمر أعلن عن انتهاء تصوير فيلم "أهل الكهف" فى أغسطس الماضى، ذلك من خلال فيديو نشره عبر حسابه على "إنستجرام" من كواليس كتابة العمل، وعلق قائلا: "في نوفمبر 2018 سلمت أول نسخة من فيلم أهل الكهف اللي كتبتها في إمستردام ولحد امبارح 28 أغسطس 2023، سلمت تعديلات آخر مشهدين انتهى تصويرهم دلوقتي وانتهى معاهم أخيرا تصوير أكبر فيلم كتبته في حياتي