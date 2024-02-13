سيلينا تشارك مجموعة صور مع حبيبها.. لكن أين وضع يده؟

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة العالمية سيلينا غوميز صوراً جديدة مع حبيبها المنتج بيني بلانكو ومن بينها صورة لها وهي جالسة على ساقيه وهو يقبلها على كتفها بينما يضع يده على مكان حميم من جسمها اضافة الى مجموعة صور لهما خلال قضائهما الوقت معاً.

وعلقت سيلينا على الصور مشيرة الى ان بلانكو هو اعز صديق لديها ليرد هو بالتعليق نفسه.

وحصلت هذه الصور على أكثر من 7 ملايين اعجاب من جمهور الفنانة العالمية التي تعد من اكثر الشخصيات متابعة على كل مواقع التواصل الاجتماعي.