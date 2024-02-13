شكرا لقرائتكم خبر عن علا غانم عن أخبار هجرتها لأمريكا: مش ممكن أسيب بلدى وأستعد لفيلم جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة علا غانم لـ"الخليج 365" أن ما يقال حول هجرتها إلى أمريكا والاستقرار هناك بشكل نهائي ما هي إلا شائعات، وقالت:" مش ممكن أسيب بلدى وأمشى، وأنا عندى فيلم جديد اسمه "حارة القصعى" أبدأ تصويره في شهر مارس المقبل.

وكان آخر أعمال علا غانم، فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل وبشرى، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس، وعادت علا بالفيلم إلى السينما بعد غياب 5 سنوات.

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالاً لنجاح فيلم "حريم كريم" والذى عرض منذ 19عامًا وتحديدا فى عام 2005، حيث استكملت الأحداث اذ تنشأ علاقة حب بين كريم حسين (تيام قمر) وأيلا (رنا رئيس) وعندما يتقدم للزواج منها يكتشف والدها كريم الحسيني (مصطفى قمر) أنه ابن زميلته وحبيبته السابقة مها (داليا البحيرى)، ثم يستعيدان علاقة الصداقة القديمة مع صديقتيهما هالة (علا غانم) ودينا (بسمة).