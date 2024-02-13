حسين الجسمي| مشاهدات أغنية أتاني في 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفنان حسين الجسمي أغنيته الجديدة “أتاني”، أكثر من 90 ألف مشاهدة خلال 24 ساعة من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

أغنية أتاني من كلمات مصطفى المرزه ألحان: علي بن سالم توزيع: علي بهرامي، وتقول كلماتها “هذا الشتا الثاني يمر وانته بعيد ولا خبر منك إجاني عايفني اتاني ولوحدي اعاني ضليت بعدك منكسر ما ذكرك بيه المطر قلبك نساني لو عنده ثاني عايفني اتاني و آه يا ليل الشتا شگد قاسي من دونك أيام عيني ما غفت مشتاقه لعيونك و آه يا صوت المطر ما حرّك اشواقك منك اريد اسمع خبر يصبرني بفراقك منتظرك وكلي وفا فاقد حنانك والدفا وشوقي ذبحني ارجع لحضني البُعد هدني من الصبر قلبي اكتفى والبال بعدك ما صفى حبك شغلني ماخذني مني ارجع لحضني واه بفراقك ترى ماتمشي ساعاتي مرتاح بغيابي صرت لو ناسي حضناتي واعدني تبقى لي عمر ما نفّذت وعدك فراقك لعب بيّه لعب ما حاسِب لبُعدك ”.

أغاني حسين الجسمي الشتوية 2024

تعتبر “أتاني” ثانِ إصدارات الجسمي الشتوية بعد أغنية “مرة شكرًا”، التي حصدت أكثر من 10 ملايين مشاهدة، من كلمات عبد الله الملحم، ألحان ياسر بوعلي، وتقول كلماتها “مررة شكراً ع المسافة والكلافة والفراق اللي أعافه ! ع اللي فيني .. وفـْ سنيني ! وكل شي بينك وبيني ! إنت ماقصرت فعلاً مررة شكراً شوف لك غيري وعاشر .. ماني أوّل .. ماني عاشر .. ياكثر عشّاق ذابوا .. في اللي حبّوهم وغابوا .. وش نقص منهم حبيبي .. غير جرح .. ومنْه طابوا .. هالحكي آخر شعوري وصار ردّك مو ضروري .. السكوت اليوم أهوَن مررة شكراً”



أغنية الجسمي الله يخليك لاهلك

أصدر الجسمي أخيرًا أغنية “الله يخليك لاهلك”، والتي حققت أكثر من 11 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها: "الله يخليك لهَـلك تعال انا مشتاق لك قلبي اذا نبضه سِكت والله ترى مااحـلّـلِك بموت من شوقي عليك أبيك واكثر من ابيك ياللي انت في عمري شريك قلبي انا سجّلته لك أموت فيك انت شبلاك !؟ ويهلكني غيابك هلاك مابي أكون الا معاك ومابي تحس الا اني لك أقول والا ما أقول تصول في بالي وتجول مايلوق لي غيرك أبد وغيري أبد مايلوق لك

أغنية شوق قلبي حسين الجسمي

بجانب أغنية “شوق قلبي” التي سجلت أكثر من 300 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها" الصيف راح و حر الاشواق ما راح يا شوق قلبي ،، كيف عمري بدونك أنت الهناء و الحب عمري و الافراح و فرحة حياتي يوم أناظر عيونك جنيت من حبك على قلبي ارباح و قلبي حلف طول الزمن ما يخونك غلاك من فوق الغلاء و يوم ما طاح على النوازي // كانهم يسالونك يالنايف المملوح كساب الامداح على جمالك خايف ان يحسدونك العين دعجاء و الهدب كنه رماح أشغلتهم و الا أنت ما يشغلونك الي رميته كنه مصوب سلاح هونك على قلوب المخاليق هونك بالصبح خدك فيه من نور الاصباح و بالليل من لو البدر خذت لونك يا حر شوقي كيف مالشوق برتاح الصيف راح و حر الاشواق دونك ".