علا غانم تكشف حقيقة إعتزالها التمثيل وهجرتها الى الولايات المتحدة الأميركية

ميرنا وليد - بيروت - انتشرت في الساعات القليلة الماضية أخباراً تفيد ان الممثلة المصرية علا غانم قد قررت اعتزال التمثيل والهجرة الى الولايات المتحدة الاميركية وذلك بعد أزمتها مع طليقها واتهمت علا زوجها السابق بالاستعانة بالبلطجية لسرقة مقتنياتها الذهبية والهواتف المحمولة وكل أغراضها.



من ناحيتها نفت علا خبر اعتزالها وسفرها مشيرة الى انها باقية في مصر وتحضر لعمل جديد ستبدأ بتصويره قريباً على فريق العمل و مؤكدة انها لا تفكر بهذا الاحتمال بالوقت الحالي وتركز على مسيرتها وحياتها في بلدها وبين شعبها واهل بلدها.