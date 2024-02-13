محمد رفاعي يطرح أغنية بعنوان "ماشي حب" .. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المغربي محمد رفاعي أغنيته الجديدة بعنوان "ماشي حب" وهي من كلمات يونس آدم وألحان محمد رفاعي، أما التوزيع لأمين هواري و Teekay والماسترينغ لLWind.



توصف كلمات الاغنيه مشاعر الشخص المهزوم و الهارب من الحب الفاشل وتحاكي رحلة الحياة وغموضها في عواطف الخوف والخسارة والبهجة والفضول والرضا والنهايات والبدايات غير المتوقعة في الحب.

وتم استخدام تقنيات التصوير البصري والحركي السينمائي ثلاثي الأبعاد في الفيديو كليب، وتم التقاط دقيق وواقعي لحركة وجه وجسم الفنان بالكامل ومن ثم دمج الصور في نموذج افتراضي مع المرئيات والشخصيات الأخرى وذلك إطارًا تلو الآخر.

تعكس قصة الكليب عده جوانب إنسانيه ومنها الأحداث المتسارعة في تطور الروبوتات والذكاء الاصطناعي وما قد يجسده من خطر على البشر مالم يتم السيطره عليه وكذلك وصف تجريدي للهروب من عالم الواقع الى عالم المجهول.

من ناحية ثانية، يحضر رفاعي عدد من الاعمال الجديدة بلهجات مختلفة كالمصرية والخليجة وطبعا المغربية كما لتعاونات مع فنانين اخرين في العالم العرب.