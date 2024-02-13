بالفيديو- ميريام فارس تحتفل بعيد ابنها.. شاهدوا كم كبر

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الفنانة اللبنانية ميريام فارس بعيد ميلاد ابنها البكر "جايدن" وسط حضور عدد من العائلة والأصدقاء.

وشاركت ميريام فارس متابعيها عبر حسابها الرسمي، مقطع فيديو وثقف من خلاله أجواء الاحتفال بعيد ميلاد جايدن الثامن بحضور زوجها.

وأرفقت ميريام مقطع الفيديو بتعليق، أعربت فيه عن محبتها الكبير لابنها البكر، وتمنت له أجمل الأمنيات.

وكتبت ميريام في تعليقها: "من 8 سنين بلّشت غفّيك بين أيديي وحس بأسمى شعور بالدني. ينعاد عليك يا روح الماما".

وكالعادة، أخفت ميريام وجه جاين في مقطع الفيديو، إضافة إلى وجه زوجها داني متري.



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