لماذا تم تأجيل حفل أحمد سعد في الدوحة قبل ساعات قليلة من حصوله ؟

ميرنا وليد - بيروت - تم تأجيل حفل الفنان المصري أحمد سعد في الدوحة في قطر قبل ساعات قليلة من حصوله، إلى الغد، وسيقام في مسرح المياسة بمركز قطر الوطني للمؤتمرات.
وذكرت الشركة المنظمة للحفل أن التأجيل حصل بسبب سوء الأحوال الجوية.
ويأتي الحفل ضمن جولة تضم العديد من دول الوطن العربي في الامارات وقطر والكويت، دعما من أحمد سعد للاقتصاد المصري بعد ان قرر التبرع بـ 50 ألف دولار من اجر حفلاته خارج مصر.
وكان قد كشف الفنانان أصالة وأحمد سعد عن مفاجأة لم يتوقعها أحد منهما، وهي أغنية ديو تجمعهما بمناسبة عيد الحب، بعنوان "سبب فرحتي".
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