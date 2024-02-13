صبا مبارك تواصل صدارتها عربيًا بحلقات “بين السطور”

ياسر رشاد - القاهرة - يتصدر اسم النجمة صبا مبارك تريند تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي من خلال دورها كإعلامية ناجحة في مسلسل بين السطور، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي مغلف بالإثارة والغموض، وذلك بالتوازي مع وصول المسلسل للمركز الأول في قائمة الأعلى مشاهدة على منصة شاهد التي يُعرض عليها حالياً بالتوازي مع قنوات أون تي في وإم بي سي.

تلقت صبا مبارك ردود فعل قوية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تجسيدها الصادق لشخصية هند سالم الإعلامية الشهيرة التي تنقلب حياتها رأساً على عقب بعد تورطها في قضية كبيرة تكشف الكثير عن ماضيها والذي يحمل قصة حب قديمة يغلفها الغموض.

جاءت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي متنوعة من الشباب من الجنسين، فعلى سبيل المثال كتب ياسر حازم على تويتر "بمناسبة مسلسل بين السطور بتاع صبا مبارك حابب أبدي إعجابي بمسيرتها واختياراتها الذكية، وإنها مش بتهدر موهبتها في أعمال كتير .. وغير إنها ممثلة موهوبة ومميزة ومش شبه حد"، وعن رأيه في المسلسل كتب ممدوح "مسلسل بين السطور تحفة"، أما رانون فكتبت "مسلسل بين السطور تعبلي أعصابي. وغيرها الكثير من ردود التفاعلات التي شملت أيضاً أقوال من الحوار الدائر بين أبطاله. مسلسل بين السطور هو النسخة المصرية للمسلسل الكوري Misty، قامت بالمعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني، تطوير ورشة سرد، إخراج وائل فرج، وبطولة النجمة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، ودنيا المصرى