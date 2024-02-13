يسرا عن الزعيم عادل إمام: "بيحب يشتغل مع ناس بيثق فيهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

تحدثت الفنانة يسرا عن الزعيم عادل إمام منذ بداية معرفتهما ببعض، وذلك من خلال لقائها في برنامج "بصمة Discovery الشرق".

وقالت يسرا: "فاكرة أول مرة شوفته في أستوديو الأهرام، كنت داخلة أعمل مشهد لاقيته هو فبصت كدا بإنبهار، وقالي أنتي ممثلة جديدة، قولتله اه".

وتابعت: "عادل بيحب يشتغل مع ناس بيحبهم ويثق فيهم، وكنت بتعلم من عادل طول الوقت، وعمرو مقال خلاص كفاية كدا".

يذكر أن الفنانة يسرا احتفلت، بالعرض الخاص لفيلم "ليلة العيد"، في مول العرب بمدينة السادس من أكتوبر.

والفيلم بطولة كل من يسرا، ريهام عبدالغفور، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، عبير صبري، هنادي مهنا، أحمد خالد صالح، محمود حافظ، سيد رجب، سميحة أيوب، وهو من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبد العزيز.

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