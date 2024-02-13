نجوم عرب يرصعون سماء الكويت في “هلا فبراير”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تظاهرة احتفالية كبرى تشهدها الكويت في ذكرى العيد الوطني لاستقلالها يحيها ألمع الفنانون العرب في عالم الموسيقى والطرب حملت اسم “هلا فبراير” انطلقت مع أول حفل غنائي أحياه فنان العرب محمد عبده ترعاه شركة روتانا للإنتاج الموسيقي.

أضحى مهرجان “هلا فبراير” تقليدا وطنيا سنويا يضيء سماء الكويت بأنوار المبدعين الكويتيين والعرب وهم يقدمون أحدث ما أبدعوه في الارتقاء بذوق الجمهور العربي الذي اعتاد انتظار هذا الحدث الفني في عيد الكويت الوطني.

وقال المطرب السعودي محمد عبده أن هلا فبراير 2024 كان له طعم آخر بعث في نفسه السعادة مع تولي الشيخ مشعل الأحمد مقاليد الحكم، وان فرحته لا توصف وهو يقف أمام الجمهور الكويتي في عيدي الاستقلال الوطني والتحرير كما اعتاد سنويا، حاملا جديده الغنائي الأغنية الوطنية “باركي ياكويت” مفتتحا بها حفلته الغنائية.

باقة غنائية قدمها محمد عبده من رصيده الغنائي الكبير، تفاعل معها الجمهور العربي والكويتي الذي رافقه في أدائها، فطالما اعتاد سماعها بشغف على مدى سنوات طوال.

تعيش “ليالي فبراير” في ذاكرة الكويت بتذوقها للقنون دون نسيان في أيامها المتتالية، وتتذكر نشوة الغناء بصوت المطرب الكويتي مطرف المطرف في ليلة الحفل الثانية بأغنيته الوطنية “ذرى الكويت”.

وتقاسمت الفنانة نوال الكويتية حفل الليلة الثانية مع المطرب مطرف المطرف والتقت مع جمهورها الكويتي والعربي بأغانيها التي اعتادوا سماعها بشغف، وتفاعلوا مع أغنيتها الوطنية الجديدة “بلادي”.

أعاد ألقنان ماجد المهندس الذي اعتاد العيش على شواطي الخليج الدافئة نكهة الغناء الطربي العراقي الممزوج بإيقاع خليجي إلى أسماع الجمهور الكويتي المتذوق لألوانه الغنائية بروح من التلاقي والتكامل بين الشعبين العراقي والكويتي.

تألق المهندس باغنية “ناقصك شيء” ثم اغنية “يهزك الشوق” و اضاف اغنية “جمالك” التي أهداها لدولة الكويت.

حفلة النجمة انغام التي اقيمت يوم 8 فبراير/شباك حققت تفاعلا كبيرا وصل إلى مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد تقديم أغنيتها الخليجية الناجحة “لا تهجى في كفوفي” وباقة متنوعة من أغانيها المحببة لدى الجمهور.

جاءت حفلة أنغام بمشاركة المطرب اليمني فؤاد عبد لواحد، القريب بأغانيه من ذوق الجمهور الخليجي المستأنس بسماع الغناء اليمني.

وانتظر جمهور”هلا فبراير” حفلات المطربة السورية أصالة نصري المعروفة بحبها للجمهور الكويتي إلى جانب النجم المصري أحمد سعد الذي حقق في السنوات الأخيرة الكثير من النجاحات الفنية.

وتضيف حفلة النجمين أصالة وأحمد سعد نكهة خاصة يتذوقها الجمهور حيث سيقفان على مسرح الكويت في عيد الحب الموافق 14 فبراير/شباط 2024 .

وأفردت “ليالي فبراير” مساحة للأغنية الفلسطينية الملتزمة في حفل غنائي خاص تحييه الفنانة العازفة والملحنة ناي البرغوثي بعنوان “راجعين” بصبحة فرقة موسيقية يقودها الفنان د.خالد نوري في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.

ومع اقتراب “ليالي فبراير” من اختتام سهراتها الفنية يعود في 15 فبراير/شباط الفنان نبيل شعيل إلى جمهوره الكويتي بأغانيه التي لا تخلو من المفاجآت في حفل مشترك مع فرقة ميامي.

“هلا فبراير” الذي اعتاد الجمهور العربي على التفاعل معه عاما بعد عام، يبقى مفتوحا في أجواء أدبية وثقافية وشعرية بعد اختتام الليالي الغنائية في حفل فني يحييه الفنان الكويتي عبدالله الرويشد برعاية روتانا الحاضرة من أجل إغناء المكتبة الموسيقية العربية.