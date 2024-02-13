رانيا يوسف: أشارك بمسلسلين في رمضان.. والانتقادات لا تشغلني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تشارك الفنانة المصرية رانيا يوسف بمسلسلين في موسم دراما رمضان 2024، وهما “جريمة منتصف الليل” والتي انتهت منه مؤخراً، و”ابن حرام” الممتد تصويره منذ أسبوعين تقريباً.

وأوضحت رانيا، خلال حوارها مع صحيفة “الشرق”، أن “ابن حرام” الذي يجمعها بالثنائي مدحت صالح وخالد زكي، سيُعرض في النصف الثاني من شهر رمضان، وتُجسد خلال الأحداث شخصية “دعاء”، وهي “امرأة انتهازية ووصولية وجشعة، ولديها استعداد فعل أي شيء للوصول إلى أهدافها”.

وتحدثت أيضاً عن تجربتها الدرامية الثانية “جريمة منتصف الليل”، موضحة أنها تُجسد داخل العمل دور راقصة شرقية لديها ابنة شابة، وتتعرضان لحادث يغير حياتهما، ويجعلهما يواجهان أزمات وصراعات عديدة، ويؤثر في علاقتهما بكل الشخصيات القريبة منهما.

وأضافت أن “المسلسل يلقي الضوء على نظرة المجتمع وحكمه على الأشخاص فقط من خلال مهنته أو وظيفته”، لافتة إلى الانتقادات التي وجهت لها فور تداول صوراً لها من الكواليس، “لا يشغلني الهجوم أو الانتقادات أو إطلاق أحكام مسبقة من مجرد صورة، أنا مقتنعة بالدور، ويجب على هؤلاء الانتظار لحين عرض المسلسل، لتكوين وجهة النظر كاملة”.

وأوضحت أنها تقدم مشهدين فقط خلال الأحداث يتضمنان رقصاً شرقياً، وتقديمهما يأتي للضرورة الدرامية لإيضاح تفاصيل الشخصية، متابعة “استعنت بمدرب رقص شرقي، لتدريب على الرقص والأداء بشكل محترف، كما أنني أرتدي بدل رقص محتشمة جداً، لأن العمل سيُعرض خلال شهر رمضان”.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، حول جريمة قتل طالبتين جامعيتين في سكن إحداهما، لتبدأ تحقيقات الشرطة في الحادث للوصول إلى مرتكبيه، ومن خلال ذلك يتم الكشف عن ارتباط الطالبتين المجني عليهما بعلاقات غامضة عديدة مع بعض الطلبة والأساتذة داخل الجامعة الخاصة التي كانا يدرسان بها، وتثار الشكوك بارتكاب الجريمة حول أغلب شخصيات العمل، كما يتناول عدة قضايا اجتماعية أخرى مهمة.

ويُشارك في بطولة المسلسل، كل من أحمد عبد العزيز، وصلاح عبد الله، ومحمد مهران، وحسني شتا، ومن السعودية ليلى سلمان، وعلي السبع، ونوف عبد الله.

واستعرضت رانيا يوسف، تفاصيل مشاركتها في 3 مسلسلات جديدة، سيتم عرضهم خارج موسم رمضان 2024، وهي: “وبقينا اتنين”، و”فوبيا” و”السرداب”.

وقالت إنّ أحداث مسلسل “وبقينا اتنين” تدور في إطار اجتماعي، من خلال تناول الأزمات والمشاكل التي يتعرض لها زوجان بعد الانفصال، وشكل علاقتهما بعد ذلك.

ويشارك في بطولة المسلسل المكون من 20 حلقة فقط، شريف منير، والراحل طارق عبد العزيز، وتأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت.

أما مسلسل “السرداب”، والذي انتهت من تصويره مؤخراً، أوضحت أن أحداثه تدور في إطار كوميدي رومانسي تشويقي، وتُجسد فيه دور امرأة تعيش في فترة الأربعينيات من القرن الماضي، وتدخل في علاقة عاطفية مع أحد الأشخاص.

المسلسل بطولة أحمد حاتم، وآية سماحة، ومحمد رضوان، وتأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وسيُعرض عبر إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، على مدار 10 حلقات.

كما لفتت إلى أن مسلسلها الثالث “فوبيا”، والتي تتعاون فيه مع سوسن بدر ونرمين الفقي، سيشهد ظهور ابنتها “نانسي” في أولى تجاربها التمثيلية، وستؤدي بطولة إحدى القصص التي يتضمنها العمل، مؤكدة أن “المسلسل يحمل مفاجآت عديدة، على مستوى الفكرة والقصة”.

وتطرقت رانيا يوسف، إلى أفلامها الجديدة، أبرزها “التاروت”، والتي انتهت من تصويره قبل فترة طويلة، ويجمعها بكل من سمية الخشاب، ومي سليم، ومنذر رياحنة، وتدور أحداثه حول 3 فتيات، تتعرض كل منهن لحادث يغير مجرى حياتها.

وقالت إنها تؤدي شخصية “ماري”، والتي تتعرض لحادث يسبب لها أزمة كبيرة، ويجعلها تعيش بشخصيتين، وتواجه صراعات نفسية بسبب ذلك، وترتكب أفعالاً لا تتناسب مع شخصيتها وتربيتها، متابعة “من الأفلام المهمة بالنسبة لي، ويتناول قضايا اجتماعية وإنسانية عديدة”.

كما تنتظر طرح فيلم “ورد وريحان”، في دور العرض خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه في إطار تشويقي مليء بالغموض، والعمل بطولة أحمد الفيشاوي، وحسن بن منصور، وأسما سليمان، وإخراج محمد نبيل صابر، سيناريو وحوار محمد أشرف.

وأكدت أنها ستبدأ تصوير أكثر من فيلم، عقب شهر رمضان المقبل، منها الفيلم الرومانسي “زبدة سايحة”، تأليف وإخراج حامد صالح، و”فيها لأخفيها” بطولة بيومي فؤاد وباسم سمرة، وتأليف أمين جمال، وإخراج أحمد عبد العال.