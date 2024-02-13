بيقولوا قوية.. مي كساب تستعد لطرح أغنيتها الجديدة على يوتيوب

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد الفنانة مي كساب، لطرح أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "بيقولوا قوية" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة.

والأغنية من كلمات طارق على، وألحان وتوزيع إسلام رفعت، وميكس وماستر جورج يعقوب، ومن المقرر طرحها الخميس المقبل

وكانت حرصت الفنانة مي كساب على إحياء الذكرى الـ11 لوفاة والدتها عن عالمنا.

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حيث نشرت مي كساب على صفحتها الحاصة بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وكتبت قائلة: الذكرى السنوية الـ11 على وفاة أمي الغالية طعم الحياة، نسألكم الفاتحة والدعاء في الجنة ونعيمها بإذن الله يا أمي".

ذعر

كانت انتهت مي كساب مؤخرًا من تصوير أحدث أفلامها، بعنوان "ذعر"، وهو من تأليف هشام يحيى وإخراج شادي علي، وبطولة مي كساب، أحمد فتحي، محمود حافظ، محمد رضوان.

قصة فيلم ذعر

وتدور أحداثه في إطار كوميدي فانتازي حول كاتب سينمائي يسعى لتحقيق حلمه بخروج أول فيلم له إلى النور، فيواجه العديد من المواقف الكوميدية الطريفة، وسوف يتم تصوير المشاهد الداخلية للفيلم بمنطقة الهرم على أن يتم تصوير المشاهد الخارجية في عدد من شوارع القاهرة.

مي كساب

وكانت كشفت الفنانة مي كساب انتهائها من تسجيل أغنية جديدة لها، وتُعد أولى الأعمال الفنية التي انتهت منها منذ وفاة والدها نهاية يوليو الماضي.

وكانت فجرت الفنانة مي كساب مفاجأة لجمهورها بشأن حقيقة وجود جزء ثاني لمسلسل جعفر العمدة، الذى حقق نجاحًا كبيرًا في رمضان 2023.

وأكدت مي كساب عبر حسابها على موقع الصور الشهير “انستجرام” قائلة: “معادنا معاكم في جعفر العمدة إن شاء الله رمضان 2024”.

ويذكر أن شاركت الفنانة مي كساب في بطولة مسلسل جعفر العمدة، للفنان محمد رمضان في الماراثون الرمضاني الماضي وشارك عدد كبير من النجوم منهم أيمان العاصى، وهالة صدقي والفنان أحمد فهيم والفنان طارق النهري، والفنانة منه فضالي، والفنان مجدي بدر، المسلسل من إخراج محمد سامي .

مي كساب

قصة جعفر العمدة

تدور أحداث المسلسل حول جعفر العمدة، الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث نساء؛ إلا أنه يقرر الزواج من عايدة التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات تضعهما على المحك.

وكان رحل عن عالمنا والد الفنانة مي كساب بعد صراع مع المرض، وأعلنت مي كساب عن تشييع الجنازة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان والد الفنانة مي كساب، تعرض لأزمة صحية وخضع لأجراء عملية وطلبت مي كساب الدعاء لوالدها قائلة: "أبويا أحلى حاجه في عمري كله أبويا اللي علمني أكون بني آدمه أبويا مريض في أمس الحاجة للدعاء يارب اكتبله الخير اللي فيه رضاك وفيه صلاح حاله يارب اقف جمبنا مالناش غيرك ادعوله".

وكانت أعلنت الفنانة مي كساب، أنها نجحت كممثلة أكثر من كونها مطربة، لافتة إلى أنها لجأت لعملية تكميم المعدة لإنقاص وزنها بسبب فشلها في اتباع الأنظمة الغذائية.