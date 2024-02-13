طرح الإعلان التشويقي لمسلسل " عتبات البهجة" رمضان 2024

ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت شركة العدل جروب، الإعلان التشويقي لمسلسل "عتبات البهجة" استعدادًا لعرضة في موسم رمضان 2024.

وتشارك الفنانة هنادي مهنا فى مسلسل “عتبات البهجة” الذي من المقرر عرضه فى رمضان 2024.

شخصية هنادي مهنا

حيث تجسد دور فتاة تعيش في حى شعبى وتظهر متردية الحجاب خلال أحداث مسلسل "عتبات البهجة" مع الفنان الكبير يحيى الفخرانى والمكون من 15.

وكان احتفل الفنان يحيى الفخراني، والمخرج مجدي أبو عميرة، وأبطال مسلسل “عتبات البهجة”، بعيد ميلاد الفنان صلاح عبد الله، داخل لوكشين التصوير، وسط أجواء من الفرحة بينهم.

حيث شارك صلاح عبد الله جمهوره مقطع فيديو يظهر أثناء الاحتفال بعيد ميلاده، بحضور عدد كبير، وعلق عليه قائلا: “حبايبي من تصوير مسلسل عتبات البهجة”.

يخوض النجم صلاح عبد الله تصوير، ماراثون رمضان 2024 بمسلسله الجديد "عتبات البهجة"، الذي ينتظره الجمهور خاصة أنه يعد عودة يحيي الفخراني لرمضان.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة، حيث تدور أحداثه حول شخص تخطى الخمسين من عمره، ووكيل وزارة على المعاش توفيت زوجته منذ 5 سنوات ويعيش بمفرده، رغم أن لديه ولدًا في المرحلة الجامعية، لكنه غير مهتم بوالده، وابنته متزوجه لا تسأل عنه، وسط حالة من الذهول في ظل وجود التكنولوجيا الحديثة التي تسببت في وجود فجوة زمنية بين الآباء والأبناء وهو ما يدفعه للعمل كإنفلونسر"الانفلونسر هو أيقونة إعلامية"شخصية عامة" مشهورة بشكل كبير تملك متابعة هائلة على البث الإعلامي الرئيسي وعلى الإنترنت".

أبطال المسلسل

المسلسل بطولة وجومانا مراد ومايان السيد ونور النبوي وصلاح عبدالله، إخراج مجدي أبو عميرة، المسلسل مأخوذ عن رواية لـ إبراهيم عبدالمجيد، سيناريو وحوار مدحت العدل.

الإسكندراني

وكانت أخر أعمال صلاح عبد الله فيلم "الإسكندرانى" الذى يعرض حاليا بدور العرض السينمائي ،حيث تدور أحداثه داخل مدينة الإسكندرية حول بكر، الذى يعيش فى صراعات مع والده، فيسافر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته بصحبة صديقه زكى الذى يجسد دوره عصام السقا، لكن عندما يعود يجد أن تلك الأزمات ما زالت تطارده، وذلك في اطار اجتماعى مشوق لا يخلو من الأكشن.

أبطال الإسكندراني

الفيلم بطولة أحمد العوضى، زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، عصام السقا، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف.

ودخل الفنان يحيى الفخرانى، لوكيشن تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد "عتبات البهجة" المأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

حيث كشفت الشركة المنتجة عن صورًا من كواليس المسلسل بحضور الفخراني وجومانا مراد ويوسف عثمان وحازم إيهاب.

أبطال عتبات البهجة

يشار الي ان مسلسل "عتبات البهجة" مكون من 15 حلقة، وبطولة الفنان يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، معالجة درامية لـ مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل.

عودة يحيي الفخراني للدراما

ويعود النجم يحيى الفخرانى إلى الدراما الرمضانية مرة أخرى بعد غياب العامين الماضيين، حيث قدم آخر أعماله مسلسل "نجيب زاهى زركش" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021 وشارك فى بطولته أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى.

يحيي الفخراني يتعاون مع مجدي أبو عميرة بعد ١٦ عامًا

ويشهد المسلسل عودة يحيى الفخرانى للتعاون مع المخرج مجدى أبو عميرة بعد 16 عاماً من آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو".

حيث اجتمع الثنائى في مسلسلي "جحا المصرى" عام 2002، و"يتربى في عزو" عام 2007 وحقق العملان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى، ليعود الثنائى للعمل سوياً مرة أخرى في مسلسل "عتبات البهجة".