الظهور على الشاشة بالحجاب فى رمضان

ياسر رشاد - القاهرة - أبرزهم مى عمر وزينة

الثلاثاء 13/فبراير/2024 - 10:07 م 2/13/2024 10:07:27 PM

بدأت العديد من نجمات الفن فى الترويج لأعمالهن الفنية المقرر عرضها فى السباق الرمضانى 2024، ويبدو أن معظمهن قررن ارتداء الحجاب للظهور بشكل مختلف هذا العام، بالإضافة لطبيعة الأدوار التى يجسدونها، ومن أبرز تلك النجمات «مى عمر، زينة، درة، انتصار، بسمة».

تشارك الفنانة مى عمر فى الدراما الرمضانية 2024، بمسلسل «نعمة الأفوكاتو»، حيث ظهرت فى البرومو التشويقى للعمل وهى ترتدى الحجاب على طريقة «التيربون»، وتجسد مى فى المسلسل شخصية محامية تدعى «نعمة أبو علب»، وهو دور جديد تقدمه فى الدراما التليفزيونية، وتمر تلك الشخصية بأحداث مختلفة خلال الحلقات.

مسلسل «نعمة الافوكاتو» مكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى تشويقي، وهو من بطولة مى عمر، أحمد زاهر، كمال أبورية، أروى جودة، سلوى عثمان، سامى مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبدالناصر، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب، ومن تأليف مهاب طارق، وإخراج محمد سامى.

فيما شاركت الفنانة زينة هذا العام فى الماراثون الرمضانى بمسلسل «العتاولة»، حيث ظهرت وهى ترتدى الحجاب على الطريقة الحديثة، وذلك من خلال البوستر الدعائى التى عرضته منصة «شاهد» للترويج للعمل.

وتدور أحداث المسلسل المكون من 13 حلقة فى إطار اجتماعى شعبي، وتشهد حلقات العمل العديد من الصراعات أبرزها صراع الأخوة بين السقا وطارق لطفى كما تظهر مى كساب بدور طليقة أحمد السقا أما زينة ستكون حبيبته.

المسلسل من بطولة أحمد السقا وطارق لطفى وباسم سمرة وزينة ومى كساب وحنان يوسف وصلاح عبدالله وسامى مغاورى وميمى جمال وهدى الإتربى وأحمد كشك ومؤمن نور ومريم محمود الجندي، والعمل تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

فيما ظهرت الفنانة بسمة وهى ترتدى الحجاب بطريقة «سبانش» وذلك من خلال الترويج لشخصية «نعناعة» فى مسلسلها «مسار إجباري»، ولم تكن تلك المرة هى الأولى التى ترتدى فيها بسمة الحجاب فى أعمالها، فقبل شهر ظهرت فى مسلسل «بطن الحوت» بالحجاب.

مسلسل «مسار إجباري» بطولة عصام عمر، وأحمد داش، وصابرين، بسمة، جورى بكر، خالد الصاوي، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج نادين خان.

أما الفنانة درة فقد ظهرت بالحجاب فى مسلسلها «إثبات نسب» المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل، كما ظهرت من قبل بالحجاب فى 5 أعمال درامية وهى مسلسلى «سجن النسا، بين السما والأرض»، وأفلام «يوم وليلة، مولانا، المعدية».

مسلسل «إثبات نسب» من بطولة صدقى صخر ومحمود عبد المغنى وهند عبد الحليم ومحسن محى الدين وإسلام جمال وولاء الشريف ولبنى ونس، من تأليف محمد ناير وشاركه كتابة السيناريو صاحب القصة جمال رمضان من إنتاج شركة storyboard films وإخراج أحمد عبده.

ظهرت الفنانة انتصار بالحجاب من خلال الصورة الترويجية لشخصيتها فى مسلسل «أعلى نسب مشاهدة» والعمل من بطولة سلمى أبو ضيف، ليلى زاهر، انتصار، محمد محمود، فرح يوسف، هند عبد الحليم، محمد شاهين، إسلام إبراهيم، وإخراج ياسمين أحمد كامل، سيناريو وحوار سمر طاهر.