"أيقونة التميز والجمال".. هكذا وصف الجمهور بشرى في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - خضعت الفنانة بشرى لجلسة تصوير جديدة ونشرت صورها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة كلاسيكية جريئة خطفت بها الأنظار.

وحازت جلسة التصوير على إعجاب جمهورها ومتابعيها وجاءت التعليقات: "أجمل بشرى، أيقونة التميز والجمال، قمر يا بوش بوبش، جميلة كالعادة، حلوة كتير".

وروجت الفنانة والمنتجة بشرى مؤخرًا لفيلم "ليه تعيشها لوحدك" بطولة الفنان خالد الصاوي والفنان شريف منير كونها تشارك بالإنتاج ونشرت صورة من كواليس التصوير عبر حسابها الرسمي على نفس التطبيق وعلقت "سعيدة إني قدرت أقنع نجمين كبار وموهوبين موهبة خاصة جدًا زي خالد الصاوي وشريف منير انهم يشتغلوا سوا في فيلم ليه تعيشها لوحدك؟".

وتتواجد بشرى حاليا في الإمارات لمشاركتها كسفيرة للموضة في "فاشون فاكتور" والذي انطلقت فعالياته منذ أيام قليلة بمشاركة عدد من النجوم من أبرزهم أحمد بهاء مؤسس فريق شارموفرز.

وانطلقت أولى حلقات مسلسل بشرى "طبيبة شرعية" على قناة المحور يوم السبت الماضي وحققت الحلقة ردود أفعال إيجابية وحظيت إشادات الجمهور خاصة بالأداء المتقن الذي قدمته بشري، المسلسل تأليف محمد الغيطي، وإخراج شادي أبو شادي، ويشاركها البطولة كلًا من الفنان الكبير صلاح عبدالله، نضال الشافعي، فراس سعيد، ومروة عبد المنعم.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة بشرى الفنية كانت بفيلم "أولاد حريم كريم" وتعاونت خلاله مع نخبة من نجوم السينما المصرية على رأسهم الفنان مصطفى قمر، الفنانة داليا البحيري، الفنانة علا غانم، الفنان عمرو عبد الجليل، الفنان خالد سرحان، تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس.

اقرأ أيضا:

مي كساب تكشف عن بوستر أغنيتها الجديدة "بيقولوا قوية" وتعلن موعد طرحها