حلمي عبد الباقي: مبسوط بأغنية "عيش وملح" وأبحث عن الجديد دائما فى المزيكا

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم حلمي عبد الباقي عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية " بلا عيش وملح" الذى طرحها مؤخرا وحققت نجاحا.

وقال حلمى في تصريحات لـ ”الخليج 365”:" الحمد لله ردود أفعال الاغنية فاقت توقعاتى من أصدقائى من داخل الوسط الفني وخارجه، وأتمنى أن أكون قدمت أغنية مختلفة وهذا ما أحرص عليه خلال مشوارى الفني" .

وأضاف إن أغنية " بلا عيش وملح" أخذت وقتا طويلا من العمل عليها، لكي تخرج بتلك الصورة المبهرة الجميلة التي لاقت استحسان الجميع، مشيرا أنه سعيد بتحقيقها أكثر من 120 ألف مشاهدة على اليوتيوب .

وأكد حلمي عبد الباقي أنه يبحث دائما عن أشكال موسيقية متطورة، كما أنه حريص على تقديم أغان تترك بصمة وعلامة عند الناس، ويتمنى أن يكمل بهذا الشكل، وخلال الفترة المقبلة يقدم أغاني متنوعة .

وتقول كلمات الأغنية: "عرفنا مين عدو ومين حبيب وشوفنا كل حاجة عن قريب عرفنا مين عرفنا مصلحة وراح وساب وجابها في النصيب محبه عشره كله كان كلام يومين جمال و راحو والسلام، عملنا ياما خير في ناس كتير وعادي برده طلعوا مش تمام، محدش يسألنا جمايل صحيح مثلتوا الدورهايل ياريت منشفكوش بعدين، محدش يجي ويتحايل محدش ليه فضل علينا محدش شالنا الا أيدينا، محدش حبلنا الخير الا واتشال جوه عينينا بلا عيش وملح".