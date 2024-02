نجم سلسلة أفلام "Rocky" يحتفل بحصوله على الجنسية الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل الممثل والمخرج السويدي دولف لندجرين بحصوله على الجنسية الأمريكية بعد سنوات من المشاركة بالعديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية في هوليوود ليصبح أحد أبرز نجوم الأكشن بفترة التسعينات وتعاونه مع العديد من ألمع النجوم على رأسهم النجم الأمريكي سيلفستر ستالون بسلسلة أفلام "Rocky".

ونشر "لندجرين" صورة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، ظهر خلالها وهو يحمل الجنسية الأمريكية داخل وزارة الأمن الداخلي واحتفل قائلا: "أخيرًا فعلتها، لقد كنت في هذا البلد لمدة 40 عامًا، أولًا كطالب وبعدها كملاكم وممثل، أمريكا أعطتني العديد من الفرص الواعدة وحياة مذهلة، أنا فخور كوني أصبحت مواطن أمريكي ورسميًا أصبحت أمريكا بيتي".

ويشارك "لندجرين" بعدد من الأعمال ما بين التلفزيونية والسينمائية خلال الفترة المقبلة، منها مسلسل "The Witcher"، وفيلم الرياضة والأكشن "Malevolence" والمقرر عرضهما خلال العام الجاري.

يذكر أن آخر مشاركات دولف لندجرين كانت بفيلم الأبطال الخارقين "Aquaman and the Lost Kingdom" وعرض نهاية العام الماضي.