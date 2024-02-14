أغنية "سبب فرحتي" تعرض أصالة لانتقادات كثيرة.. وهكذا ردت

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة السورية أصالة عبر حسابها الرسمي، البوستر الدعائي لأحدث أغانيها "سبب فرحتي"، المقرر طرحها بالتزامن مع عيد الحب، ما عرضها لانتقادات واسعة بسبب شكلها في الصورة.

وظهرت أصالة في البوستر الدعائي إلى جانب الفنان المصري أحمد سعد.

ولاحظ المتابعون التغيز الكبير في ملامح أصالة، إذ ظهرت بوجه مختلف، بدا أكثر طولاً، وبأنف اكبر حجماً، ولفت البعض أنه هناك تلاعب كبير في صورة أصالة باستخدام تقنيات تعديل الصور.

وأثارت الصورة الكثير من الانتقادات، فقررت أصالة إعادة مشاركة يوستر دعائي جديد باستخدام صورة أخرى كانت قد التقطتها سابقاً في جلسة تصوير خاصة بألبومها "لحقت نفسي".

وأرفقت أصالة البوستر الدعائي بتعليق، قال فيه: "هيك أحلى؟ وكل شوي صوره بس ما تزعلوا".

يذكر أنه من المقرر أن تصدر أغنية "سبب فرحتي" التي تقدمها أصالة مع أحمد سعد على شكل "ديو غنائي"، تزامنًا مع عيد الحب، وهي من ألحان أحمد سعد، وكلمات محمد شافعي، وتوزيع محمد عاطف الحلو.



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