أحمد سعد يختار بدلة جينز في ختام كأس آسيا في قطر وهذا سعرها

ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان المصري أحمد سعد ختام حفلات كأس آسيا التي أقيمت بالتزامن مع فعاليات البطولة التي انتهت بفوز قطر وقدم فيها أحمد باقة من أجمل اغنياته التي حققت نجاحاً لافتاً.



وأطل أحمد سعد مرتدياً بدلة من الجينز من تصميم دار Louis Vuitton الشهير من مجموعة صيف وربيع لعام 2024، ويصل سعر البنطلون إلى 1769 جنيه سترليني أي ما يعادل 55 ألف جنيه مصري وجاكيت من نفس الخامة والنقوش، يصل سعره إلى 5500 دولار أميركي، أي ما يعادل 170 ألف جنيه.