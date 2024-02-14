ميرنا وليد - بيروت - عايدت مصممة الأزياء اللبنانية داليدا عياش زوجها الفنان اللبناني رامي عياش بمناسبة عيد الحب الذي يصادف اليوم 14 شباط وشاركت صورة لهما من احتفال خاص وعلقت عليها كاتبة: "أنت حب حياتي، وأفضل صديق لي ورفيق الروح، كل ذلك في شخص واحد.
. عيد حب سعيد".
وتفاعل المتابعون مع هذه الرسالة المؤثرة منهم الممثلة اللبنانية جيسي عبدو التي علقت: "بارك الله في عائلتك الجميلة داليدا"
وحصلت الصورة على عدد كبير من الاعجابات والتعليقات من قبل المتابعين والفانز الذين عبروا عن حبهم لهذا الثنائي.
كانت هذه تفاصيل خبر في عيد الحب.. داليدا عياش توجه رسالة مؤثرة لزوجها رامي عياش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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