في عيد الحب.. داليدا عياش توجه رسالة مؤثرة لزوجها رامي عياش

ميرنا وليد - بيروت - عايدت مصممة الأزياء اللبنانية داليدا عياش زوجها الفنان اللبناني رامي عياش بمناسبة عيد الحب الذي يصادف اليوم 14 شباط وشاركت صورة لهما من احتفال خاص وعلقت عليها كاتبة: "أنت حب حياتي، وأفضل صديق لي ورفيق الروح، كل ذلك في شخص واحد.

. عيد حب سعيد".

وتفاعل المتابعون مع هذه الرسالة المؤثرة منهم الممثلة اللبنانية جيسي عبدو التي علقت: "بارك الله في عائلتك الجميلة داليدا"

وحصلت الصورة على عدد كبير من الاعجابات والتعليقات من قبل المتابعين والفانز الذين عبروا عن حبهم لهذا الثنائي.