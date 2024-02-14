يحيى الفخراني يتصدر بوستر "عتبات البهجة" استعدادًا لعرضه رمضان 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

طرحت "المتحدة للخدمات الإعلامية" بوستر ترويجي لمسلسل "عتبات البهجة" بطولة النجم الكبير يحيي الفخراني استعدادًا لعرضه على قناة "dmc" ضمن مسلسلات رمضان 2024.

ونشرت قناة "dmc" بوستر المسلسل عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" وعلقت: "انتظروا ملك الدراما المصرية يحيى الفخراني ومسلسل عتبات البهجة" في رمضان على شاشات المتحدة".

وروجت "العدل جروب" الشركة المنتجة لمسلسل "عتبات البهجة" خلال الفترة الماضية ونشرت العديد من الصور ومقاطع الفيديوهات من كواليس المسلسل ظهر خلالها نجوم المسلسل على رأسهم النجم يحيي الفخراني، والفنان الكبير صلاح عبدالله، الفنان محسن منصور، مطرب المهرجانات عنبة، الفنانة جومانا مراد، الفنان علاء مرسي، والفنانة هنادي مهنا.

تدور أحداث مسلسل "عتبات البهجة" في إطار درامي حول أحد الأجداد وعلاقته بأحفاده، والمسلسل مقتبس من رواية لإبراهيم عبد المجيد.

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