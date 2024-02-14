هذه رسالة حلا شيحة لجمهورها في عيد الحب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تزامناً مع عيد الحب نشرت الفنانة حلا شيحة على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” صورة جديدة لها وجهت من خلال التعليق عليها رسالة إلى جمهورها تحثهم فيها على أن يكونوا إيجابيين في علاقاتهم مع من حولهم.

وكتبت حلا في رسالتها كلمتين فقط قالت فيهما: “كن إيجابياً” لتتلقى العديد من التعليقات من متابعيها يثنون على عودتها إلى التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي بإيجابية.

يُذكر أن حلا تشارك في دراما رمضان المقبل من خلال مسلسل “إمبراطورية ميم” الذي تعود به إلى الساحة الفنية من جديد وتشارك في بطولته بجوار الفنان خالد النبوي.

وكانت حلا قد روّجت عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في “إنستغرام” للمسلسل بنشر صور من كواليس التصوير جمعتها مع المخرج محمد سلامة وعدد من أبطال العمل.

وظهرت حلا بين أبطال العمل وهي تبتسم، وعلّقت على الصور بالقول: “إمبراطورية ميم”…

المسلسل مأخوذ عن رواية للكاتب إحسان عبد القدوس، وكتب السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك، والرواية سبق وقُدّمت في فيلم سينمائي قامت ببطولته الفنانة الراحلة فاتن حمامة عام 1972.

مسلسل “إمبراطورية ميم” يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، منهم: خالد النبوي، حلا شيحة، هاجر السراج، نور النبوي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، محمد محمود عبد العزيز، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، عبدالله سعد، ريمون توفيق، يارا عزمي، أحمد طلعت، أحمد السلكاوي، باتع خليل، ليلى عز العرب، محمود حافظ، نشوى مصطفى، أحمد عنان، ومحمود فايز.