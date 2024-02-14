في عيد الحب ماجد المصري يوجه رسالة رومانسية لـ زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

بالتزامن مع عيد الحب، شارك الفنان ماجد المصري صورة له برفقة زوجته، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلق ماجد: "كل عيد حب وإنتي حبيبة قلبي ونور عيني، وكل حياتي يا حياتي ربنا ما يحرمني منك يا أحلى حاجة في حياتي"، لترد عليه زوجته رانيا قائلة: "وإنت طيب يا حبيب قلبي ربنا ما يحرمني منك".

وانهالت عليهم تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "ربنا يخليكم لبعض ويحفظكم، العمر كله سوا، شبه بعض، ربنا ميحرمكوش من بعض".

يذكر أن الفنان ماجد المصري يخوض السباق الرمضاني المقبل 2024 بمسلسل "زوجة واحدة لا تكفي"، ويشاركه في العمل أيتن عامر، هدى حسين، ليلى عبدالله، سحر حسين، نور الغندور، ناصر الدوسري، نور الشيخ، لولوة الملا، خالد الشاعر، وغيرهم، ومن إخراج البحريني علي العلي.

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