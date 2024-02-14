شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات رمضان 2024.. Watch it تروج لمسلسل "لحظة غضب" بصور من الكواليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت منصة watch it الإلكترونية لأحدث أعمالها الأصلية مسلسل "لحظة غضب"، المقرر طرحه في الموسم الرمضاني المقبل 2024، ونشرت عدد من الصور لأبطال المسلسل، إذ ظهرت خلالها كل من: صبا مبارك، ناردين فرج، محمد شاهين، على قاسم.

وعلقت المنصة على الصور من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "من كواليس مسلسل "لحظة غضب"، مسلسل لحظة غضب من أعمال WATCHIT الأصلية في رمضان حصريًا على WATCH IT".



صبا مبارك من كواليس لحظة غضب

مسلسل "لحظة غضب" مكون من 15 حلقة، وهو من إخراج عبد العزيز النجار، وتأليف مهاب طارق، وإنتاج طارق الجناينى، كما يجمع الفنانين صبا مبارك ومحمد شاهين للمرة الثالثة في موسم دراما رمضان، حيث اجتمع الثنائى في مسلسل "شربات لوز" بطولة الفنانة يسرا، كما شارك الثنائى في بطولة مسلسل "سوتس بالعربى" مع النجم آسر ياسين، وهذا العام يتقابل الثنائى في لحظة غضب 2024.



على قاسم من كواليس لحظة غضب



محمد شاهين من كواليس لحظة غضب