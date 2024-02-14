سيلينا غوميز تروج لأغنيتها الجديدة بأسلوب مميز للغاية وبالتزامن مع عيد الحب

ميرنا وليد - بيروت - بأسلوب مبتكر للغاية، شوقت الفنانة العالمية سيلينا غوميز الجمهور لأغنيتها الجديدة Love On بالتزامن مع عيد الحب.

وشاركت سيلينا غوميز الجمهور مجموعة صور ظهرت فيها أقفال على أشكال قلوب حمراء، علقت على الجسر في شيكاغو، ومعها أوراق مكتوب عليها كلمات الأغنية المنتظرة، وجاء في كلمات الأغنية: سوف تحصل على التشويق الخاص بك، فقط عدني أنك ستصبر على النتيجة.

شاركت الفنانة العالمية سيلينا غوميز صوراً جديدة مع حبيبها المنتج بيني بلانكو ومن بينها صورة لها وهي جالسة على ساقيه وهو يقبلها على كتفها بينما يضع يده على مكان حميم من جسمها اضافة الى مجموعة صور لهما خلال قضائهما الوقت معاً. وعلقت سيلينا على الصور مشيرة الى ان بلانكو هو اعز صديق لديها ليرد هو بالتعليق نفسه.

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