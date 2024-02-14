حفلات عيد الحب في الأوبرا 2024| ليلة طربية على أنغام وردة

ياسر رشاد - القاهرة - في ليلة غنائية من طراز طربي خاص، تقدم دار الأوبرا المصرية أمسية غنائية من أجمل ماغنت المطربة الكبيرة وردة الجزائرية، ضمن سلسلة احتفالات عيد الحب المقامة في عدد من فروعها.

ومن المقرر ان يقام الحفل يوم الجمعة 16 فبراير على المسرح الكبير مع الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد.

برنامج حفل وردة في عيد الحب بالأوبرا

يتضمن البرنامج مختارات من الأعمال الرومانسية الشهيرة لوردة الجزائرية منها لعبة الأيام ، بلاش تفرق ، العيون السود ، في يوم وليلة ، يتونس بيك ، وحشتوني ، اسأل دموع عنيا ، لو سألوك ، ميدلي موسيقى من اعداد قائد الحفل المايسترو ايهاب عبد الحميد وغيرها.. أداء إيمان عبد الغنى ، سارة زكى ، نهاد فتحى وهند النحاس. جدير بالذكر ان دار الاوبرا المصرية اعدت خلال شهر فبراير بمناسبة عيد الحب مجموعة متنوعة من الاحتفالات التى تضم مختلف الاشكال الابداعية العربية والغربية على كافة مسارحها بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور.