إيمان العاصي: "نحن أسوأ جيل مر على البشرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

علقت الفنانة إيمان العاصي على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف النازحين في مدينة رفح.

وكتبت إيمان، على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة: "أوقفوا الأحاديث عن كل شيء أو أي شئ، فنحن نشهد حرب إبادة في حق شعب كامل عزل معظمهم أطفال ونساء وعجز، ولم يحركنا شيئًا، بث مباشر يوميًا لمجازر يقوم بها جماعة من العصابات يسمونهم إسرائيل".

وتابعت: "يقتلون ويذبحون في الصغار قبل الكبار، ونحن نتحدث عن مستقبلنا، أوقفوا الأحاديث، نحن أسوأ جيل مر على البشرية، ورثنا لأبنائنا الخزي والعار والنخوع والجن وحب المصلحة عن الكرامة والعزة واحترام الذات، رفح، فلسطين، غزة، آخر ما تبقى من الإنسانية آخر ما تبقى من الكرامة وعزة النفس".

يذكر أن آخر أعمال إيمان العاصي مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان وهالة صدقي، وإخراج محمد سامي، والذي عرض خلال الموسم الرمضاني 2023.

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