هكذا احتفل محمد رمضان مع زوجته بـ "عيد الحب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الفنان محمد رمضان صورة له برفقة زوجته، على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، احتفالا بعيد الحب.

وعلق رمضان على الصورة معبرا عن حبه لها: "أنتي مفيش غيرك اللي تكوني في بيتي، ياللي وأنتي جنبي مش محتاج لدول".

وانهالت عليه تعليقات الجمهور، وجاءت كالتالي: "ربنا يسعدكم حبايب قلبي، ربنا يبعد عنكم العين، ربنا يخليكم لبعض ياحبيايبي، الله يحفظكم ويخليكم لبعض يا رب، الله يديم الحب".

واحتفل الفنان محمد رمضان مؤخرًا بتنصيبه سفيرًا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم وذلك بعد مشاركته بتقديم الأغنية الرسمية للبطولة بحفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية المقامة في كوت ديفوار وشاركه الغناء النيجيرية يامي الايد والإيفواري أسالفو ماجيك سيستم.

يذكر أن محمد رمضان تعاقد على بطولة فيلم "أسد أسود" وسط نخبة من النجوم منهم الفنان ماجد الكداوني، الفنان خالد الصاوي، الفنان شريف سلامة، تأليف وإخراج محمد دياب والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا:

إيمان العاصي: "نحن أسوأ جيل مر على البشرية"

بهاء سلطان يطرح أغنيته الجديدة "مارتحناش"