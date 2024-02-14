الأوبرا تحتفل بعيد الحب على أنغام أغاني وردة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تحت عنوان "وردة في عيد الحب"، تقدم الفرقة القومية للموسيقى العربية، مجموعة من أشهر المطربة الراحلة وردة، في الحفل المقام في المسرح الكبير بدار الأوبرا، مساء الجمعة المقبل الموافق 16 فبراير.

الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد، تقدم في الحفل مختارات من الأعمال الرومانسية الشهيرة للمطربة وردة، منها لعبة الأيام ، بلاش تفارق، العيون السود ، في يوم وليلة ، بتونس بيك ، وحشتوني ، اسأل دموع عنيا ، لو سألوك ، بالإضافة إلى ميدلي موسيقى.

وقدم الآغاني، مطربات الفرقة، إيمان عبد الغني ، سارة زكي ، نهاد فتحي وهند النحاس.