شكرا لقرائتكم خبر عن بين السطور.. حبس سلمى أبو ضيف على ذمة التحقيق فى مقتل محمد علاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 13 من مسلسل "بين السطور" التحقيق مع ملك (سلمى أبو ضيف)، حول علاقتها بجيمي (محمد علاء)، وخلال الأحداث قامت باخبار الضابط عن كيفية قيام جيمى بالتقرب منها، أثناء محاولتها إقناعه بإجراء حوار معها مثل هند (صبا مبارك)، وبعد التحقيق معها يتم حبسها على ذمة التحقيقات بسبب تضاربها أقوالها.



سلمى أبو ضيف في بين السطور

تقوم هند بالذهاب إلى والدة حاتم (أحمد فهمى) للحديث معها عنه، وعن أسباب رفضها لها، لتخبرها هند أن حاتم هو كل حياتها وأنها تريد إنجاح علاقتها بحاتم، كما تعترف لها أنها حملت فى بداية زواجها من حاتم، وكيف أنها غلطت في ذلك الوقت وقامت بإجهاض الطفل، لتثور عليها والدته، وتطلب منها أن تعطى لها فرصه بإسعاد حاتم وتصليح علاقتها به.

مسلسل "بين السطور" مكون من 30 حلقة ومأخوذ من فورمات كورى، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين.



الحلقة 13 من مسلسل بين السطور



بين السطور الحلقة 13