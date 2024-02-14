شكرا لقرائتكم خبر عن النجم العالمى كيليان مورفى بطل Oppenheimer يؤكد: لم أشاهد أغلب أفلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمى كيليان مورفى أنه لم يشاهد العديد من أفلامه، في حديثه مع GQ في مقابلة أجريت معه مؤخرًا، قال بطل فيلم Oppenheimer : "لم أشاهد العديد من أفلامي"، مضيفًا أن الممثل العالمى جوني ديب غالبًا ما قال الشيء نفسه.

وتابع مورفى قائلا:" في الواقع الأفلام التي لم أراها هي تلك التي سمعت أنها ليست جيدة، وأحد الأمثلة على الأفلام التي شاهدها هو فيلم Red Eye الذى طرح في عام 2005، وكان من بطولة راشيل ماك آدامز و بريان كوكس، وإخراج ويس كرافن".



كيليان مورفى

وأكد مورفي قائلا:" أنا أحب راشيل ماك آدامز واستمتعنا بتصوير Red Eye، لكنني لا أعتقد أنه فيلم جيد، واعتقد إنه فيلم جيد من الدرجة الثانية".

وكشف مورفي أن شخصية الشخصية المعقدة هي التي جذبته إلى الدور، لهذا أراد ان يلعبها.

وكان قد كشف الممثل العالمى كيليان مورفي عن رد فعله بعد تلقيه أول ترشيح لجائزة الأوسكار عن دوره في فيلم Oppenheimer، إلى جانب زملائه الممثلين العالميين برادلي كوبر وكولمان دومينجو وبول جياماتي وجيفري رايت.

وكان ترشيح مورفى واحد من ضمن 13 ترشيحًا اختارها Oppenheimer، ليتصدر المجموعة متقدمًا على Poor Things، وKillers of the Flower Moon للمخرج مارتن سكورسيزي، وBarbie للمخرجة جريتا جيرويج.