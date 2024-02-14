كيليان ميرفي بتصريح صادم : " لم أشاهد العديد من أفلامي "

ميرنا وليد - بيروت - صرح النجم العالمي كيليان ميرفي تصريح صادم حيث قال أنه لم يشاهد العديد من أفلامه، وقال بطل فيلم Oppenheimer : "لم أشاهد العديد من أفلامي"، مضيفًا أن الممثل العالمي جوني ديب غالبًا ما قال الشيء نفسه.
وتابع قائلاً:" في الواقع الأفلام التي لم أراها هي تلك التي سمعت أنها ليست جيدة، وأحد الأمثلة على الأفلام التي شاهدها هو فيلم Red Eye الذي طرح عام 2005، وكان من بطولة راشيل ماك آدامز و بريان كوكس، وإخراج ويس كرافن".
وأكد مورفي قائلا:" أنا أحب راشيل ماك آدامز واستمتعنا بتصوير Red Eye، لكنني لا أعتقد أنه فيلم جيد، واعتقد إنه فيلم جيد من الدرجة الثانية".
وكشف مورفي أن شخصية الشخصية المعقدة هي التي جذبته إلى الدور، لهذا أراد ان يلعبها.
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