- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - وإحتفالاً بعيد الحب يوم أمس الأربعاء 14 شباط، نشرت الممثلة المصرية شريهان صورة جديدة على حسابها حيث إرتدت فستاناً أحمراً ساحراً يناسب أجواء عيد الحب.
وكانت أخر مسرحيات شاريهان، مسرحية كوكو شانيل وهي أحدث أعمالها الفنية، والتي تم عرضها عام 2021.
وشارك في بطولة المسرحية كل من هاني عادل، إنجي وجدان، حنان يوسف، أيمن القيسوني، سمر مرسي، تامر حبيب، أسما سليمان، داليا شوقي، آسر ياسين، كمال أدهم، سليم سليمان، والمسرحية من تأليف مدحت العدل وشاركه في الكتابة محمود زهران وجورج عزمي، ومن إخراج هادي الباجوري.
كانت هذه تفاصيل خبر شريهان تحتفل بعيد الحب .. بإطلالة حمراء ساحرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.