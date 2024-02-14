شريهان تحتفل بعيد الحب .. بإطلالة حمراء ساحرة

ميرنا وليد - بيروت - وإحتفالاً بعيد الحب يوم أمس الأربعاء 14 شباط، نشرت الممثلة المصرية شريهان صورة جديدة على حسابها حيث إرتدت فستاناً أحمراً ساحراً يناسب أجواء عيد الحب.



وكانت أخر مسرحيات شاريهان، مسرحية كوكو شانيل وهي أحدث أعمالها الفنية، والتي تم عرضها عام 2021.

وشارك في بطولة المسرحية كل من هاني عادل، إنجي وجدان، حنان يوسف، أيمن القيسوني، سمر مرسي، تامر حبيب، أسما سليمان، داليا شوقي، آسر ياسين، كمال أدهم، سليم سليمان، والمسرحية من تأليف مدحت العدل وشاركه في الكتابة محمود زهران وجورج عزمي، ومن إخراج هادي الباجوري.