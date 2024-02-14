"المتحدة" تكشف عن بوسترات مسلسل "بدون سابق إنذار" رمضان 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت "المتحدة للخدمات الإعلامية" عن بوسترات منفردة لأبطال مسلسل "بدون سابق إنذار" استعدادًا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

ونشرت "المتحدة" بوسترات تصدرها بطلي المسلسل الفنان آسر ياسين والفنانة عائشة بن أحمد وذلك عبر صفحتها الرسمية على تطبيق"Threads" وعلقت: "انتظروا النجم آسر ياسين والنجمة عائشة بن أحمد ومسلسل بدون سابق إنذار في رمضان على شاشات المتحدة".

تدور أحداث مسلسل "بدون سابق إنذار" حول ماجد وليلى اللذان ينتظران قدوم مولودهما الأول، ويقعان في العديد من المشاكل، ويشارك بالبطولة الفنانة الكبير نبيل الحلفاوي، الفنان أحمد خالد صالح، تأليف ألما كفارنة، إخراج هاني خليفة.

يذكر أن الفنان آسر ياسين يشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" بطولة أحمد عز وعمرو يوسف، وفيلم "فرقة الموت" بطولة الفنان أحمد عز، والفنانة منة شلبي.

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