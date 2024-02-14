وديع مراد يستقبل مولوده الجديد " مراد " في أغنيته الجديدة " فرحة عمري " - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - رُزق الفنان السوري وديع مراد بمولود جديد أطلق عليه إسم " مراد " وإستقبله وديع بأغنيته الجديدة " فرحة عمري " الذي عبّر فيها عن حبّه الكبير له بأجمل وأصدق الكلمات التي يقدّمها الأب لإبنه .

وتقول كلمات الأغنية :

"شو حلو احساس الحب... تنغرم ويدق القلب حدا يندهلك حبيبي... معو تكتب قصة حب والأحلى لما الإيام... تمرق غرام بغرام وبعدا تسمع كلمة بابا... يا روحو ل بابا قولا كمان يا فرحة عمري.... إنت يا غالي عليي نورت الدنيي... صارت حلوة بعينيي يا قلبو ل قلبي... قطعة مني ومن روحي ناديني يا بابا... فرحة عمري هي هيي" أغنية " فرحة عمري " كلمات وألحان شريف كريّم ، توزيع ميكس وماسترينغ طوني سابا وتسجيل استوديو السويد فريد إيشو

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