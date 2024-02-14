مصطفى قمر يحتفل بعيد الحب مع زوجته .. وهذا ما قاله لها

ميرنا وليد - بيروت - إحتفل الفنان المصري مصطفى قمر عبر حسابه، بعيد الحب مع زوجته، عبر نشره صورة تجمعهما وعلق مصطفى قائلاً :" عيد حب سعيد زوجتي الجميلة الجميلة".

وأحيا الفنان مصطفى قمر منذ شهر، حفل كاسيت 90، بالمملكة العربية السعودية في الرياض.

وأبدل كلمات أغنية يا مصطفى، مغنياً من "7 سينين في العطارين" إلى "خمس سينين في السعودية"، وسط تفاعل كبير من الحضور على مسرح أبو بكر سالم

وعلق مصطفى قمر، قائلا: "و لسة بإذن الله في جميع مدن المملكة بحبكوا »، و ذلك بعدما تصدر مؤشرات البحث عبر محرك البحث جوجل بعد غنائه للسعودية".



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