لهذا السبب.. أشرف عبد الباقي يتصدر التريند في عيد الحب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصدر الفنان أشرف عبد الباقي تريند تطبيق "X" خلال الساعات القليلة الماضية بسبب أحد المشاهد من فيلم "حب البنات" عام 2004 تزامنًا مع احتفالات عيد الحب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من فيلم "حب البنات" وظهر خلاله الفنان أشرف عبد الباقي وهو يتوسط أحمد عز وليلى علوي وسط العديد من التعليقات التي شبهت علاقتهم العاطفية بحالة "أشرف" بأحداث المشهد.

وجاءت التعليقات كالتالي: "الحالة العاطفية أشرف عبد الباقي، أنا تقريبًا مكتوب عليا وقفة أشرف عبد الباقي كل فلانتين" وجاء التشبيه نظرًا لدوره بأحداث الفيلم حيث كان يعمل طبيب نفسي يستمع للمشاكل العاطفية ولكن يجد صعوبة في الارتباط والعثور على حبه الحقيقي.

ويعرض حاليا للفنان أشرف عبد الباقي مسلسل "جولة أخيرة" بطولة أحمد السقا، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي حول شخصية الدكتور "يحيى" الذي تمر حياته بالعديد من الأزمات خاصة بعد ابتعاده عن ممارسة رياضة الفنون القتالية، كما يعيش حياة روتينية وهو منفصل عن زوجته وفجأة يظهر مدربه القديم "تامبي" الذي يحاول إعادته لممارسة رياضة الفنون القتالية.

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