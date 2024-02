فيلم “رحلة 404” يتصدر إيرادات شباك التذاكر السعودي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدر فيلم “رحلة 404” بطولة الفنانة منى زكي، شباك التذاكر السعودي، مُحققاً إيرادات تجاوزت 1.6 مليون ريال (435.7 دولار أميركي) لـ26.9 ألف تذكرة مباعة، طوال الأسبوع الماضي، ليُحقق على مدار الأسبوعين الماضيين 3.4 مليون ريال (907.2 ألف دولار) لـ57.2 ألف تذكرة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.

وتشهد دور العرض السعودية، منافسة كبيرة، بين 41 فيلماً متنوعاً، إذ يحاول كلّ منها التواجد والمنافسة على صدارة شباك التذاكر، وذلك وسط إقبال جماهيري كبير، فقد بلغت إيرادات هذه الأعمال أكثر من 7.55 مليون ريال (2.01 مليون دولار) لـ142.4 ألف تذكرة مباعة.

كما تستقبل صالات السينما بالمملكة، 7 أفلام جديدة بالتزامن مع نهاية هذا الأسبوع الجاري، لتنضم إلى قائمة المنافسة، وهي: فيلم الأنيميشن Dogs at the Opera، وفيلم الرعب الأميركي The Curse of the Clown Motel، وMadame Web، وThe Promised Land، وThe Braid، فضلاً عن الفيلم الكوميدي السعودي “بين الرمال”، و”وقت إضافي” بطولة خالد الصاوي وعمرو عبد الجليل.

وكشفت بيانات الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، عن تراجع فيلم The Beekeeper، إخراج ديفيد آير، إلى المركز الثاني، مُحققاً 1.42 مليون ريال (381.1 ألف دولار) لـ23.2 ألف تذكرة، ليصل إجمالي ما حققه منذ طرحه قبل 5 أسابيع، نحو 16.4 مليون ريال (4.38 مليون دولار) لـ272.8 ألف تذكرة مباعة.

وصعد الفيلم السعودي “مندوب الليل”، للمخرج علي الكلثمي، إلى المركز الثالث، بعدما حقق 376.4 ألف ريال (100.3 ألف دولار) لـ11.8 ألف تذكرة، ليحقق على مدار الـ9 أسابيع الأخيرة، أكثر من 27.1 مليون ريال (7.2 مليون دولار) لـ575.2 ألف تذكرة.

ويحتفظ فيلم No Way Up، بالمركز الرابع، للأسبوع الثالث على التوالي، محققاً 573.7 ألف ريال (153 ألف دولار تقريباً) لـ10.4 آلاف تذكرة، ليُحقق طوال الشهر الماضي، 4.6 مليون ريال (1.24 مليون دولار) لـ88.7 ألف تذكرة.

وفي أول أسبوع له هناك، جاء فيلم In The Land Of Saints And Sinners، بالمركز الخامس، محققاً 597.5 ألف ريال (159.3 ألف دولار) لـ9.7 آلاف تذكرة، لاحقه فيلم “عصابة عظيمة” بطولة الفنانة إسعاد يونس، حيث حقق 293.3 ألف ريال (78.2 ألف دولار)، لـ9.2 آلاف تذكرة، ليصل إجمالي ما حققه على مدار الـ6 أسابيع الأخيرة، 3 مليون ريال (806.4 ألف دولار) لـ67.3 ألف تذكرة.

وتراجع فيلم Argylle إلى المركز السابع، محققاً 539 ألف ريال (143.7 ألف دولار) لـ7.2 آلاف تذكرة مباعة، ليبلغ إجمالي ما حققه على مدار الأسبوعين الماضيين، نحو 1.97 مليون ريال (525.7 ألف دولار) لـ28.1 ألف تذكرة.

وذهب المركز الثامن، إلى فيلم “أنا وابن خالتي” بطولة بيومي فؤاد، محققاً 238 ألف ريال (63.4 ألف دولار) لـ4.7 آلاف تذكرة، لتتجاوز الإيرادات الذي حققها طوال الـ5 أسابيع الأخيرة أكثر من 3.2 مليون ريال (856.8 ألف دولار) لـ58.6 ألف تذكرة.

وجاء الفيلم السعودي “حوجن” إخراج ياسر الياسري، بالمركز التاسع، محققاً 133.5 ألف ريال (35.6 ألف دولار) لـ4.5 آلاف تذكرة مباعة، ليحقق على مدار الـ6 أسابيع الماضية نحو 4.47 مليون ريال (1.19 مليون دولار) لـ107.3 ألف تذكرة مباعة.

وتذيل فيلم Force Of Nature: The Dry 2، قائمة Top 10، في شباك التذاكر السعودي، بالتزامن مع الأيام الأولى لعرضه هناك، فقد حقق 207.2 ألف ريال (55.2 ألف دولار) لـ3.8 آلاف تذكرة.