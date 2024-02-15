شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات رمضان 2024.. رنا رئيس أخت روجينا الصغرى فى "سر إلهى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة رنا رئيس في بطولة مسلسل "سر إلهى" مع النجمة روجينا والذى يتواصل تصويره لعرضه في شهر رمضان المقبل 2024، حيث تجسد رنا دور الأخت الصغرى لروجينا، وتشهد الأحداث خلافات عديدة بينها وبين روجينا وشقيقيها الآخرين نهى عابدين ويوسف الأسدى.



رنا رئيس فى سر الهى

مسلسل "سر إلهى" بطولة روجينا، أحمد مجدى، مى سليم، رشا مهدى، محمد ثروت، نهى عابدين، رنا رئيس محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي ومن تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج شركة كودكس.

يذكر أن رنا رئيس فيعرض لها حالياً في فيلم "عصابة عظيمة" من بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي، رنا رئيس، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبه، مع عدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وعارفة عبد الرسول، والفيلم من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان، وتنتظر عرض مسلسل "انترفيو" من 10 حلقات على منصة Watch it خلال الفترة المقبلة، ويسجل العمل أولى بطولاتها المطلقة.

وكانت رنا رئيس قد أكدت لـ"الخليج 365" أن مسلسل "إنترفيو"، يعد تجربة صعبة، موضحة: "أنا بعمل خلال المسلسل 3 شخصيات مختلفة ما لهومش علاقة ببعض وما بيتقابلوش فى أى حاجة، وهو تجربة مختلفة ليا هتتعرض على واتش ات قريب يا رب تعجب الناس".

وأعربت عن حبها لشغل المنصات، مؤكدة أن أعمال المنصات تشبه السينما في البيت، والجمهور هو من يختار العمل الذي يود مشاهدته، مؤكدة: "أنا بحب شغل المنصات جدا لأنه قريب من السينما".