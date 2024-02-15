شكرا لقرائتكم خبر عن أول ملامح فيلم Damsel لـ ميلي بوبي براون قبل عرضه فى مارس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة الأمريكية نتفليكس، الملامح الأولي لفيلمها القادم Damsel، بطولة النجمة العالمية ميلي بوبي براون، المقرر بثه عبر منصتها في 8 مارس المقبل، بعد أن شهد الكثير من التأجيلات بسبب اضطرابات هوليوود التي استمرت لعدة أشهر العام الماضي وتسببت في تأخير عمليات انتاج الكثير من الأعمال السينمائي.

وعلى سياق آخر، أعلنت منصة نتفليكس منذ أيام عن إلغاء مسلسل Obliterated ، بعد طرح موسم واحد من العمل، وعلى الرغم من أن المسلسل أمضى ستة أسابيع في قائمة أفضل 10 على Netflix، عرض الموسم الأول من مسلسل Obliterated في 30 نوفمبر من العام الماضى 2023، وتكون من 8 حلقات، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".



فيلم ميلي بوبي الجديد



لقطة من الفيلم المنتظر



ميلي بوبي براون

مسلسل Obliterated ، من بطولة نيك زانو، وشيلي هينيج، وتيرينس تيريل، وباولا لازارو، وكيمي روتليدج، ويوجين كيم، وسي. توماس هاول، وأليسون جورسكي، وكارل لومبلي.

ودار مسلسل Obliterated حول فريق النخبة من القوات الخاصة بعد قيامهم بالعدبد من العمليات الناجحة، ولكن بين ليلة وضحاها أصبح الفريق ضعيفًا، ويجب عليه التغلب على مشكلاته والعثور على القنبلة الحقيقية.