بالصور – إطلالة شريهان في عيد الحب حديث الجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت الفنانة المصرية شريهان بيوم عيد الحب على طريقتها الخاصة، إذ شاركت هذه المناسبة مع الجمهور عبر حسابها الرسمي على انستغرام.

وكشفت شريهان عن خضوعها لجلسة تصوير، اعتمدت فيها على فستان باللون الأحمر، بدت فيه بإطلالة رائعة.

وظهرت بالصورة وهي تجلس على كرسي وهي تنظر إلى الأعلى. واكتفت بوضع شكل وردة على الصورة، وتوالت عليها تعليقات الجمهور متمنيين لها يوم حب سعيد وبإعجابهم بجلسة التصوير التي خضعت لها.

وفي نهاية العام الماضي، أعلن المنتج جمال العدل بأن الفنانة شريهان ستعود لجمهورها من خلال عمل فني جديد ، حيث سيكون مسلسل تلفزيوني جاري العمل عليه مؤكدًا بأن المسلسل سيكون بميزانية إنتاجية ضخمة، وأوضح المنتج جمال العدل في تصريحات تليفزيونية حينها بأن التعاون هذه المرة لن يكون من خلال عمل مسرحي ولكن المفاجأة أن الاتفاق على إنتاج مسلسل بميزانية ضخمة وجاري الإعداد له خلال تلك الفترة.

وكانت شريهان قد عادت لجمهورها بعد غياب حوالي 20 عاماً، بـ مسرحية “كوكو شانيل” التي عُرضت عام 2021، مسرحية “كوكو شانيل” من بطولة: شريهان، سمر مرسي، إنجي وجدان، هاني عادل، تامر حبيب، وغيرهم نخبة من نجوم الفن، ومن إخراج هادي الباجوري، وتأليف الدكتور مدحت العدل. وجسدت شريهان خلال أحداث هذه المسرحية، شخصية كوكو شانيل، صاحبة الاسم اللامع في عالم الأزياء، والتي رغم شهرتها الكبيرة كانت بدايتها متواضعة؛ فهي وُلدت في منزل فقير، وبعد وفاة والدتها تم إرسالها إلى دار للأيتام.