منى زكي أفضل ممثلة في مهرجان الأقصر.. وهذا تعليقها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعربت الفنانة منى زكي عن سعادتها لحصولها على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم “رحلة 404″، وذلك في الحفل الختامي لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية الذي أُقيم يوم أمس في مصر.

وحرصت منى زكي على توجيه رسالة شكر لإدارة المهرجان، بعد حصولها على الجائزة، وذلك من خلال منشور عبر صفحتها على “إنستغرام” مرفقاً بصورة من أحد مشاهدها في الفيلم، حيث علّقت قائلةً: “ممتنة جداً لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية على منحي جائزة أفضل ممثلة عن دوري في فيلم “رحلة 404″، شرفتوني باختياركم ليا. وسعيدة كمان بفوز الأستاذ المخرج هاني خليفة بجائزة لجنة التحكيم الخاصة عن نفس الفيلم، يستحقها عن جدارة طبعاً”.

وأضافت: “والحقيقة الجوائز دي مش لينا بس، لكن لكل فريق عمل الفيلم أمام الكاميرا وخلفها، اللي كان جهدهم لا يقل عن أي حد فينا؛ فشكراً ليكم جميعاً”.

وحرصت نجمات الوطن العربي على تهنئة الفنانة منى زكي لحصولها على هذه الجائزة، ومن بينهن: الفنانة بلقيس فتحي، ونجلاء بدر، وريهام عبد الغفور ، وذلك من خلال تعليقات لهنّ على منشورها.

واستطاع فيلم “رحلة 404” للنجمة منى زكي؛ أن يحقق أصداءً إيجابيةً عقب عرضه في دور السينما، حيث حظي بإشادة كبيرة من النقاد والجمهور؛ بسبب حبكته التي تدور حول غادة “منى زكي” التي تحاول الذهاب إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، ولكن تقع في مشكلة تدفعها إلى اللجوء لأشخاص من ماضيها السيئ الذين كانت قد قطعت علاقتها بهم.

وشارك في الفيلم عدد آخر من النجوم، وهم: محمد فراج، ومحمد ممدوح، وشيرين رضا، وعارفة عبد الرسول.

وتحدثت الفنانة منى زكي، في لقاءٍ سابقٍ لها في برنامج “صاحبة السعادة”؛ عن رحلة تنفيذ الفيلم قائلةً إن الورق الخاص بالفيلم كان لديها منذ عام 2013، وانجذبت لفكرته سريعاً، لإعجابها بالنص المكتوب وطريقة معالجة شخصيات العمل.

واستطردت قائلة: “الورق كان حلو، وانبسطت بالفيلم، ولما بدأنا نفكر في تصوير الفيلم، وقتها حملت في ابني الوسطاني، والمشروع بدأ يتعرقل، وطول الوقت كنا بندور على شركة إنتاج، وكل منتج يقراها يقولنا حلو أوي بس أنا مش هقدر أنتجه؛ لأنه مش هيبقى قريب للناس”.