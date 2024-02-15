بكلمات مؤثرة.. أيمن زيدان يرثي شقيقه في ذكرى رحيله

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا النجم السوري أيمن زيدان ذكرى رحيل شقيقه النجم السوري شادي زيدان الذي توفي العام الماضي 2023.

وعبّر أيمن زيدان عن مشاعره بطريقة مؤثرة، حيث كشف عن حجم الحزن والفقدان الذي يعيشه برحيل شقيقه شادي مع الذكرى الأولى لوفاته.

ونشر أيمن زيدان صورة لشقيقه الراحل شادي زيدان عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك” وقال في تعليقه على الصورة: “سنة مرت على رحيلك. سنة عصفت ببقايا السكينة في قلبي. يوجعني أنني أدمنت عبارات الرثاء على من أحب. نم وادعاً يا أحب الرجال الى قلبي. العالم حولنا كما تركته. العائلة تفتقدك. زوجتك الرائعة تواجه الدنيا بنبل الكبار وأمك تداري أحزانها وتنفي خبر رحيلك. ولا زالت تنتظر إطلالة قامتك الفارهة.. ابتسامتك ما زالت في زوايا بيتنا وصدى خطواتك الواثقة ما زال يلف الرواق. لرحيلك طعم المرار يا توأم الروح المتعبة”.

وتفاعل عدد كبير من محبي ومتابعي وزملاء أيمن زيدان مع الصورة والتعليق وتمنوا لأيمن وعائلته الصبر والسلوان ولشقيقه شادي الرحمة والمغفرة.

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني يتابع النجم السوري أيمن زيدان تصوير مشاهده في بطولة مسلسل البيئة الشامية “بين أهلي” الذي سيخوض من خلاله منافسات موسم دراما رمضان 2024.

وكان النجم أيمن زيدان قد أنهى قبل فترة تصوير دوره ببطولة المسلسل المعرب “بالداخل” وهو النسخة المعربة من المسلسل التركي الذي يحمل الاسم نفسه ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من النجوم منهم سامر إسماعيل، فادي صبيح، عبده شاهين وآخرون.

ويأتي مسلسل “بالداخل” ليكون استمرار للمسلسلات التركية المعربة بعد تقديم العديد من المسلسلات التي حققت نجاحاً كبيراً وآخرها مسلسل “الخائن” الذي يتم عرضه حالياً ويحقق نسب متابعة عالية جداً.

وكان الفنان شادي زيدان قد تُوفي العام الماضي 2023 عن عمر ناهز التاسعة والأربعين عاماً إثر تعرضه لأزمة صحية شديدة خلال تصوير أحد المسلسلات، حيث تعرض لنزيف حاد بالدماغ ومكث في العناية المركزة عدة أيام قبل وفاته.