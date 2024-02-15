نضال الشافعي يُعيد تقديم شخصية نور الشريف بهذا الفيلم في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواصل الفنان نضال الشافعي، تصوير مسلسل “جري الوحوش”، تمهيداً لعرضه في موسم دراما رمضان 2024، على مدار 30 حلقة، وهو العمل المأخوذ عن الفيلم الشهير الذي يحمل الاسم ذاته، بطولة نور الشريف ومحمود عبد العزيز، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً نهاية فترة الثمانينيات من القرن الماضي.

وأفادت بعض المصادر أن نضال الشافعي، يُعيد تقديم نفس شخصية “سعيد أبو الدهب”، التي سبق وقدمها الفنان الراحل نور الشريف في فيلم “جري الوحوش”، أما محمود حجازي يُعيد تقديم شخصية “دكتور نبيه” وهي الشخصية التي قدمها الفنان حسين فهمي.

وأكد المصدر، أن المسلسل لا يتطابق مع أحداث الفيلم، بل يتناول الإطار الرئيسي للقصة فقط، لذلك لا يرغب الفنانين في عمل مقارنات بين أبطال النسخة التليفزيونية والسينمائية، لاسيما وأن المسلسل سيشهد أحداثاً متطورة وجديدة.

ويشارك في بطولة مسلسل “جري الوحوش”، كل من نضال الشافعي ومحمود حجازي، وإدوارد، وفادية عبد الغني، وعايدة رياض، وحسني شتا، ومحمد عز، وسميرة دقي، وهبة عبد الغني، والعمل سيناريو وحوار أحمد صبحي، وإخراج عبد العزيز حشاد.

وكان الفنان محمود عبد المغني، قد اعتذر عن المشاركة في مسلسل “جري الوحوش” في وقتٍ سابق، لانشغاله بتصوير أعمالٍ درامية أخرى، مُقرر عرضها في موسم رمضان 2024، إذ واجه صعوبة بالغة في التنسيق بين مواعيد التصوير، لذلك اضطر في النهاية لتقديم اعتذار للجهة المنتجة.

يذكر أن فيلم “جري الوحوش” عُرض لأول مرة في نوفمبر عام 1987، وتدور أحداثه حول “سعيد” و”نبيل” صديقان، يعاني “سعيد” من عدم الإنجاب، فيقرر “نبيل” الطبيب مساعدته بطريقة مبتكرة، وذلك عن طريق زرع جزء من مخ رجل فقير له، يعاني “عبدالقوي” -الذي تبرع بالجزء المطلوب- بعد العملية من حالة إعياء شديدة، أما “سعيد” فزوجته لا تستطيع الإنجاب برغم نجاح العملية، وتتأزم الأمور، والعمل بطولة نور الشريف، وحسين فهمي، ومحمود عبد العزيز ، ونورا، وحسين الشربيني، وهدى رمزي وآخرين، وهو من تأليف محمود أبو زيد، وإخراج علي عبد الخالق.