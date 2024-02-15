ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة العالمية كايتي بيري، أنها ستغادر برنامج American Idol، بعد سبعة مواسم قضتها كعضو في لجنة تحكيم برنامج المواهب، وقالت إن الموسم الحالي سيكون الأخير لها.
وقالت المغنية البالغة من العمر 39 عاماً، خلال حلولها ضيفة على برنامج Jimmy Kimmel Live: "أعتقد أن هذا سيكون على الأرجح عرضي الأخير، الموسم الأخير لي في البرنامج"، مشيرة إلى أنها تريد "الذهاب لرؤية العالم"، وألمحت إلى إصدار أعمال موسيقية جديدة. ومع ذلك لم تستبعد عودتها للبرنامج في المستقبل: "ربما سأعود إذا أرادوا أن أكون في لجنة التحكيم يوماً ما".
كانت هذه تفاصيل خبر كايتي بيري تعلن انسحابها من لجنة تحكيم American Idol لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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