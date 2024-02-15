“كنا في مكان”.. كارمن سليمان تدخل عالم الذكاء الاصطناعي بأغنيتها الجديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت الفنانة كارمن سليمان أغنية مصورة جديدة جاءت بعنوان “كنا في مكان”، وذلك عبر قناتها الرسمية على الـ”يوتيوب”، وهي من كلمات أحمد سرور، وألحان مصطفى جاد، وتوزيع وميكس مهر الملاخ، والكليب من إخراج عمر شربيني، وإنتاج شركة CS Music.

واستخدمت الفنانة كارمن سليمان في كليب أغنية “كنا في مكان” خاصية الذكاء الاصطناعي في كافة مشاهده بشكل كامل، وليس ذلك فحسب بل جاءت كلمات الأغنية بمثابة مفاجأة كبيرة لمحبيها وجمهورها خاصة وأنها جاءت في قالب درامي بعيد عن الرومانسية، وهو ما خالف توقعاتهم خاصة وأنها طرحتها بالتزامن مع احتفالات يوم الحب، حيث دارت قصة الأغنية حول “كارمن” والتي تقابلت بالصدفة البحتة بالشخص الذي كان بينها وبينه علاقة عاطفية في الماضي، ودلل على ذلك أحد مقاطع الأغنية والتي جاءت كالتالي.. “ضحكت سأل ضحكت ليه. اتكسفت وقولت عادي رد فعل لا إرادي، وبصراحة مش هينفع أقول ده كان في بينا ماضي”.

وطرحت كارمن خلال الفترة الماضية، أغنية بعنوان “روقاني” عبر قناتها الرسمية على الـ”يوتيوب”، وحملت الأغنية في طيات معانيها مزيجاً من البهجة والرومانسية في إطار موسيقي سريع “يا غالي غالي يا غالي عليا بقالي ليالي هموت عليك ده وأنا مكاني مليت عينيا جيتلي ومجاش بعديك”.

“روقاني” كلمات مصطفى ناصر، وألحان عمرو مصطفى، والمنتج الموسيقي ماهر الملاخ.