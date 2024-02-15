قبل عرضها في موسم الرياض.. الكشف عن أبطال مسرحية محمد هنيدي الجديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواصل الفنان المصري محمد هنيدي، التحضير لمسرحيته الجديدة “رمضان ميوزيكال سكول”، تمهيداً لتقديمها ضمن فاعليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكشفت بعض المصادر، أن الفنان محمد هنيدي، بدأ البروفات على المسرحية قبل أيام، تحت قيادة المخرج خالد جلال، وبحضور طاقم العمل كله، بينما يستعد الفريق للسفر إلى مدينة الرياض اعتباراً من يوم 16 فبراير الجاري، ومن المفترض تقديمها لمدة خمس ليالي.

ويشارك في بطولة المسرحية، بجانب الفنان محمد هنيدي، كلّ من نرمين الفقي، ومحمود حافظ، محمد ثروت، وأحمد سلطان، ونانسي صلاح وآخرين.

شخصية محمد هنيدي، في المسرحية الجديدة مستوحاة من الشخصية الذي قدمها في فيلمه الشهير “رمضان مبروك أبو العلمين حمودة” عام 2008، وتدور الأحداث حول مدرس في بلد ريفي، يخشاه الجميع لأنه مثال للحزم والانضباط. رمضان تضطره الظروف أن يعمل مدرسًا في مدرسة خاصة بها أبناء كبار المسئولين، ويعلم أن جميع الطلبة في المدرسة الخاصة متعلقين بمطربة شهيرة، فيقرر أن يبعدهم عنها بطريقته الخاصة؛ ولكنه يقع هو في حبها.

ومن المقرر أن يستأنف الفنان محمد هنيدي، فور العودة من المملكة العربية السعودية، التحضيرات على مسلسله الجديد “أرض النفاق 2″، الذي يواصل الكاتب أحمد عبد الله كتابته حاليًا، حيث لم يتحدد بعد، إذا كان سيُقدم في 10 حلقات أو 15 حلقة، كما أنه سيُعرض على إحدى المنصات الرقمية، وسينطلق تصويره فور التعاقد مع مخرج.

وكان محمد هنيدي، أعلن حصوله على حقوق إنتاج تقديم جزء ثاني من “أرض النفاق”، بعدما قام بشراءها من ورثة يوسف السباعي، فقد دارت أحداث الجزء الأول حول موظف في الحي اسمه “مسعود”، دخله ضئيل وحياته بائسة، ودومًا ما يواجه خلافات مع زوجته “جميلة” وحماته، اللتين لم تعودا قادرتين على العيش معه، ويمتلك والده محلًا لبيع الكُسكُسّي، وفي يوم تستدرجه الحياة ليتعرف على دكتور “ماضي”، الذي يقدم له أخلاق للبيع على هيئة حبوب، فيبدأ في تناول الحبوب تباعًا، ليكتشف معها حياة جديدة، بشخصيات جديدة، وأخلاق مستعارة للبيع.

ويشارك في بطولة العمل بجانب محمد هنيدي، كل من الراحلة دلال عبد العزيز، وهنا شيحة، ومحمود حافظ، وسلوى محمد علي، ومحمود حافظ وآخرين، ومعالجة درامية وسيناريو وحوار أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز.