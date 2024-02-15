بالصورة – هكذا ظهر يحيى الفخراني على بوستر مسلسل “عتبات البهجة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت شركة العدل جروب، البوستر التشويقي لمسلسل “عتبات البهجة” استعداداً لعرضه في موسم رمضان 2024.

“عتبات البهجة” مكون من 15 حلقة، ويشارك في المسلسل كوكبة من النجوم على رأسهم الفنان يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سماء إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، رؤية تلفزيونية و إشراف درامي لـ د.مدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، المسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد.

وظهر على بوستر المسلسل الفنان يحيى الفخراني بمفرده، والحيرة والتفكير الشديد مسيطران على ملامح وجهه، وكأنه تذكر شيئاً أو أمراً غير جيد حدث له في الماضي، وفي خلفية البوستر ورق شجر متساقط.

وكشف برومو مسلسل “عتبات البهجة” عن ظهور يحيى الفخراني بشخصية مقدم محتوى على موقع “يوتيوب”، وذلك خلال برنامج يحمل اسم “عتبات البهجة”، كما أظهر البرومو عن طبيعة باقي شخصيات العمل مثل جومانا مراد، هنادي مهنى، محسن منصور، وليلى عز العرب وصلاح عبد الله.

المسلسل يعيد يحيى الفخراني إلى الدراما بعد غياب عامين، حيث قدم آخر أعماله مسلسل “نجيب زاهي زركش” في موسم دراما رمضان 2021 وشارك في بطولته أنوشكا، شيرين، رنا رئيس، نهى عابدين، كريم عفيفي، إسلام إبراهيم، محمد محمود، محمد يسري، حنان سليمان، تميم عبده، محمد الصاوي، فتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني.